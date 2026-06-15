الجزائر تدشّن مركزا لليقظة والتنبيه والاستجابة للحوادث المعلوماتية

لمراقبة وتحليل التهديدات السيبرانية

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي، اليوم الإثنين، 15 جوان، وبحضور سفير جمهورية كوريا مين كيونغ-تي، على تدشين المركز القطاعي لليقظة والتنبيه والاستجابة للحوادث المعلوماتية (MPT-CERT)، وهذا بالتوازي مع منتدى الأمن السيبراني، الذي نظمته الوزارة.

ووفقا لما أفادت به وزارة البريد والمواصلات في بيان، يُعنى المنتدى بـ”حماية الفضاء السيبراني في القطاع وتعزيز المرونة الرقمية لقطاع البريد والمواصلات”.

وتناول المشاركون في المنتدى التحديات الراهنة والمستقبلية للأمن السيبراني. وهوز الحدث الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

في كلمته بالمناسبة، أكد زروقي “الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني بالنسبة للسيادة الرقمية للبلاد، مذكّرًا بالجهود التي يبذلها القطاع لتزويد الجزائر ببنية تحتية للمراقبة والاستجابة للحوادث ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة. ”

كما أشار إلى “الدور المحوري للمركز القطاعي لليقظة والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، الذي يُعد الركيزة التنفيذية المكلفة بالمراقبة المستمرة وتحليل التهديدات وتنسيق الاستجابة للحوادث لفائدة جميع هيئات القطاع.”

أما السفير الكوري، فأشاد من جانبه “بنوعية التعاون الثنائي بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال الأمن السيبراني، مذكّرًا بالدعم التقني الذي تقدمه الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية.”