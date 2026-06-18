الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي في النيجر

أعربت الجزائر يوم الخميس، عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي عاصمة النيجر.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:”في هذه الظروف المؤلمة، تؤكد الجزائر من جديد تضامنها الكامل مع شعب وحكومة جمهورية النيجر الشقيقة. في مواجهة هذا الهجوم البغيض، الذي يهدف إلى المساس بأمنها واستقرارها”.

“وتجدد الجزائر دعمها للسلطات النيجرية في جهودها لمكافحة الإرهاب، فضلا عن التزامها بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. لمواجهة هذا التهديد الذي يطال السلام والأمن، في فضاء انتمائنا المشترك”، يضيف البيان.

وأسفر الهجوم الإرهابي على المطار الدولي في نيامي، عن مقتل 11 جنديا نيجريا، ومدنيين اثنين. إلى جانب القضاء على 22 من منفذي الهجوم واعتقال نحو 20 مشتبها بهم.