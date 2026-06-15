الجزائر ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وقف العمليات العسكرية

رحبت الجزائر بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطار يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، 15 جوان: “ترحب الجزائر بتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق إطار يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط”.

وعبرت الجزائر عن “خالص تقديرها لجهود الوساطة الدولية، لا سيما الباكستانية والقطرية، وتؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف بالتفاهمات المتفق عليها”.

كما أعربت عن أملها في أن “يشكل هذا الاتفاق أرضية لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويهيئ المناخ الملائم لإيجاد حلول نهائية لكافة القضايا العالقة بما يكفل تحقيق أمن دائم ومستدام في المنطقة”.