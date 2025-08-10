الجزائر تضاعف وارداتها من الألواح الشمسية لانجاز مشروع 03 جيغاواط

تواصل الجزائر حشد طاقاتها المالية والتنظيمية لانجاح مشروع الطاقات المتجدّدة 3000 ميغاواط (03 جيغاواط)، والذي تعكف على انجازه شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز”.

وحسب تقرير نشرته منصة الطاقة، بلغت واردات الجزائر من ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لانجاز هذا المشروع 0,85 جيغاواط (850 ملغاواط)، وذلك خلال النصف الاول من العام الجاري 2025.

ووفقا لذات المصدر، احتلت الجزائر المركز الرابع عربيا، كأبر مستورد لهذا النوع من مصادر الطاقة، مسبوفة بـ (السعودية: 4,45 جيغاواط) ثم (الامارات: 3,18 جيغاواط) ثم (العراق: 0,95 جيغاواط).

وبهذا تكون الجزائر قد خطت أشواطا كبيرة في تعزيز وتنويع أمنها الطاقوي منذ اطلاقها لهذا المشروع شهر مارس الماضي، حيث بلغ اجمالي وارداتها وفقا لذات المصدر نحو (1,65 جيغاواط).

وفي سنة 2024، شهد سوق واردات ألواح الطاقة الشمسية في الجزائر ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ مستوى (0,8 جيغاواط) .

ووفقا لبيانات نشرتها وحدة أبحاث “الطاقة”، فقد قفزت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 0,34 جيغاواط، بالتزامن مع تدشين 4 مشاريع جديدة منذ مارس 2024.

وحسب المعلومات المستقات من المصدر، سجّل شهر ديسمبر أعلى كمية استيراد، حيث بلغت مستوى 0,2 جيغاواط، يليه شهر نوفمبر بـ 0,1 جيغاواط ثم أكتوبر بـ 0,4 جيغاواط وأخيرا أوت وفيفري بـ 0,1 جيغاواط.

ومنذ شهر مارس 2024، أطلقت الجزائر باشراف شركة “سونلغاز” مشروعا ضخما لانتاج الكهرباء النظيفة، باستخدام الطاقة المتجددة، حيث تصل قدرته الانتاجية إلى 03 جيغاواط (3000 ميغاواط).

وقد تمّ تقسيم هذا المشروع على مرحلتين، حيث أطلقت “سونلغاز” مناقصة دولية تضمنت إنجاز 15 محطة في 12 ولاية، بسعة إجمالية تقدّر بـ 2 جيغاواط (2000 ميغاواط)، كمرلحة أولى، في حين شمل المرحلة الثانية إطلاق مناقصة لانجاز مشروع بقدرة 01 جيغاواط (1000 ميغاواط)، تتمثل في تنفيذ 05 محطات موزعة على 05 ولايات، بقدرة انتاج طاقوي تتراوح بين 0,05 جيغاواط و 0,3 جيغاواط.