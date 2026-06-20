الجزائر تستحوذ على 20% من الطلب الأفريقي على الهيدروجين بعد نمو الاستهلاك 4 مرات

قفز الطلب على الهيدروجين في أفريقيا بنسبة تفوق 72% خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2024، ليصل إلى 3.1 مليون طن، مقابل 1.8 مليون طن قبل 12 عامًا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية أفريقيًا بحصة بلغت 20% من إجمالي الطلب، خلف مصر التي استحوذت على 49%.

وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن الجزائر رفعت استهلاكها من الهيدروجين بنحو أربعة أضعاف خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 0.7 مليون طن في عام 2024، ما جعلها واحدة من أكبر أسواق الهيدروجين في أفريقيا إلى جانب مصر ونيجيريا.

وبحسب توزيع الطلب على الهيدروجين في القارة، استحوذت 6 دول فقط من أصل 54 دولة أفريقية على كامل الطلب تقريبًا، وجاءت مصر في الصدارة بنسبة 49%، تلتها الجزائر بـ 20%، ثم نيجيريا بـ 17%، وليبيا وجنوب أفريقيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بـ 3%.

وسجلت نيجيريا أكبر معدل نمو خلال الفترة محل الدراسة، إذ ارتفع الطلب على الهيدروجين بأكثر من 11 مرة ليصل إلى أكثر من 0.6 مليون طن، بينما ارتفع الطلب في مصر من 1.2 مليون طن عام 2012 إلى نحو 1.5 مليون طن في 2024.

ويُظهر التقرير أن الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي هيمن على السوق الأفريقية خلال 2024، بعدما لبّى 90% من إجمالي الطلب، مستهلكًا نحو 6% من إنتاج القارة من الغاز الطبيعي البالغ 240 مليار متر مكعب.

في المقابل، ساهم الهيدروجين المنتج من الفحم في تلبية 3% من الطلب الأفريقي، بينما جاءت نسبة 7% المتبقية من المنتجات الثانوية، مثل الهيدروجين الناتج عن عمليات التكرير.

وعلى مستوى القطاعات المستهلكة، استحوذ إنتاج الأمونيا على 75% من إجمالي الطلب على الهيدروجين في أفريقيا خلال 2024، متقدمًا على قطاع التكرير الذي استحوذ على 13%.

وتقود مصر الطلب على الهيدروجين المستخدم في إنتاج الأمونيا، مستفيدة من مكانتها بين أكبر منتجي الأمونيا عالميًا، بإنتاج بلغ 4 ملايين طن خلال عام 2025.

كما تمتلك أفريقيا 14 محطة لإنتاج الأمونيا، بينها 4 محطات فقط تقع في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويرى التقرير أن التوسع في إنتاج الهيدروجين سيسهم في زيادة إمدادات الأمونيا والأسمدة النيتروجينية، وهو ما قد يدعم الأمن الغذائي والقطاع الزراعي في القارة. وفي حال نجحت الدول الأفريقية في تحقيق أهدافها الخاصة بزيادة استهلاك الأسمدة، فقد يؤدي ذلك إلى خلق طلب إضافي على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ورغم هذا النمو، لا يزال الطلب الأفريقي على الهيدروجين يمثل نحو 3% فقط من إجمالي الطلب العالمي البالغ 100 مليون طن سنويًا.