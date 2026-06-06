الجزائر تسعى للاستفادة من خبرة اليونان في الفلاحة الحديثة

لا سيما توظيف التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بحثت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، مع الأمينة العامة للتعليم والتدريب المهني بوزارة التربية والشؤون الدينية والرياضة بالجمهورية اليونانية، أولغا كافيتزوبولو، آفاق التعاون بين الجزائر واليونان في مجال التكوين والتعليم المهنيين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، أرحاب وخلال اللقاء الذي جمعها بالقاهرة، مع كافيتزويولو، استعرض رؤية الجزائر لتطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين وجعلها أكثر ارتباطا باحتياجات الاقتصاد الوطني، مؤكدةً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أبرزت الأولوية التي توليها الجزائر لتطوير مراكز امتياز متخصصة، في عدة قطاعات استراتيجية، على غرار قطاع الفلاحة، بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز جاذبية الأقاليم.

كافيتزوبولو من جانبها قدمت عرضًا حول تجربة اليونان في التعليم والتدريب المهني والتعلم المتواصل، مركزة على الممارسات الناجحة في تأهيل الموارد البشرية في قطاع الفلاحة، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد اليوناني، وما تحقق من نتائج في مجال تطوير المهارات وربط التكوين باحتياجات سوق العمل.

اللقاء الذي جرى على هامش أشغال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر الأبيض المتوسط، شكل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل الاستفادة من الخبرة اليونانية في مجال الفلاحة الحديثة، لا سيما ما يتعلق بتوظيف التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التكوين والتأهيل المهني، بما يدعم جهود الجزائر الرامية إلى تطوير مراكز امتياز متخصصة وعصرنة البرامج التكوينية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد الحديث.

وأكد الطرفان الجزائري واليوناني على أهمية جعل هذا المجال محورًا للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والخبراء، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التكوين في البلدين، حسب ذات المصدر.