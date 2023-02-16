الجزائر تصدر 2 مليون دولار من مواد التجميل نحو 37 دولة

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن صناعة مواد التجميل قطعت أشواطا كبيرة سنة 2022 بعد دخول 84 متعاملا مجال التصدير وهذا بفضل تدابير الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية.

وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي لمواد التجميل “كوسميتيكا الجيريا 2023″، الذي تم تنظيمه بقصر المعارض، قال السيد رزيق أن “القرارات التي تم اتخاذها في شهر سبتمبر 2021 من طرف رئيس الجمهورية بخصوص ضبط و تقليص فاتورة الاستيراد سمحت بتطوير قطاع صناعة مواد التجميل بعد أن انتقل من قطاع مستورد إلى قطاع مصدر”.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، قامت 84 شركة تنشط في القطاع بتصدير مختلف منتجاتها، بين مواد أولية و منتجات مصنعة، إلى 37 بلدا سنة 2022، بقيمة إجمالية تقدر ب 2 مليون دولار.

وبعد أن أشاد “بالمجهودات التي تم بذلها خلال سنة و نصف من طرف المتعاملين”، اعتبر السيد رزيق أن “آفاق كبيرة” تفتح أمام هذا القطاع بمختلف فروعه (الصابون ومنتجات الجسم وعطور…).

وفي هذا الإطار، توقع الوزير تطور الشعبة في سنة 2023 في الإنتاج والتصدير بالنسبة للشركات الناشطة في المجال البالغ عددها 3.500 شركة.

وأكد أنه “بحلول خمس سنوات ستدخل شعبة صناعة مواد التجميل الأسواق الإفريقية والآسيوية على وجه الخصوص”، مشجعا المتعاملين في المجال على إبرام شراكات على الصعيد الدولي للاستفادة من مهارتها بالنظر إلى أن قانون الاستثمار يضمن بيئة ملائمة لهذه الشراكات”.

وعرفت الطبعة الأولى لصالون “كوسميتيكا آلجيريا 2023” الذي ستواصل إلى غاية يوم السبت المقبل مشاركة حوالي مائة عارض محلي وأجنبي من 12 بلدا.

وستنظم في إطار هذه التظاهرة، محاضرات حول مواضيع متنوعة لصناعة مواد التجميل.