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اقتصاد

الجزائر تطلق مناقصة دولية لشراء قمح الطحين

الشروق أونلاين
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الجزائر تطلق مناقصة دولية لشراء قمح الطحين
أرشيف
القمح

طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء كميات من قمح الطحين، وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون، في إطار تأمين احتياجات السوق الوطنية من الحبوب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتعاملون، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، أن المناقصة تتضمن شحن الكميات المتعاقد عليها خلال النصف الأول أو الثاني من شهر أوت المقبل، على أن يختلف موعد الشحن بحسب بلد المنشأ.

وأشار المصدر ذاته إلى أن يوم غد الأربعاء المقبل حُدد كآخر أجل لتقديم العروض الخاصة بالمناقصة، فيما لم تُكشف تفاصيل بشأن الكميات المطلوبة أو القيمة التقديرية للصفقة.

وتأتي هذه المناقصة ضمن عمليات الشراء الدورية التي يجريها الديوان الجزائري المهني للحبوب لتغطية احتياجات البلاد من القمح وضمان تموين السوق بانتظام.

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