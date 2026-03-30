الجزائر تفوز بـ11 ميدالية في الدورة السابعة لأولمبياد الرياضيات

فازت الجزائر بـ11 ميدالية في الدورة السابعة لأولمبياد الرياضيات، التي نظمت بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، يومي 28 و29 مارس 2026.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة التربية الوطنية يوم الإثنين، فقد “حقّق الفريق الجزائري المشارك في الدورة، نتائج مشرفة جدًا. حيث حصل 11 تلميذا من أصل 12 على ميداليات، بمجموع 11 ميدالية موزعة كالآتي:

4 ميداليات ذهبية،

3 ميداليات فضية،

و4 ميداليات برونزية.

“وهو ما يعكس المستوى المتميز الذي بلغه التلاميذ الجزائريون في هذه المنافسة الدولية”، تضيف الوزارة. مشيدة بإحراز التلميذ مآل شوالي العلامة الكاملة الوحيدة في فئة الأصاغر.

كما أحرز التلميذ أبو القاسمي كيان المرتبة الأولى في فئة الأكابر، متحصلا على العلامة الكاملة بالمناصفة مع مشارك آخر.

قائمة المتوّجين الجزائريين:

فئة الأصاغرة: التلميذ مال شوالي، ميدالية ذهبية، المرتبة الأولى العلامة الكاملة (ولاية باتنة)،

التلميذ شطبي آدم ميدالية ذهبية (مدرسة الأمان الخاصة، الجزائر)،

التلميذ رجال أمير محمد رسيم، ميدالية فضية (ثانوية الرياضيات محند مخبي)،

التلميذ مجياح محمد مهدي، ميدالية فضية متوسطة عمر بومعزة، (ولاية تيبازة)،

التلميذة خالد آلاء، ميدالية برونزية (ثانوية الإخوة رحال، ولاية سطيف). فئة الأكابر: التلميذ أبو القاسمي كيان، ميدالية ذهبية، المرتبة الأولى العلامة الكاملة (ثانوية الرياضيات محند مخبي)،

التلميذ طبيب محمد إقبال، ميدالية ذهبية (ثانوية مليكة قايد، ولاية سطيف)،

التلميذ سي أحمد عبد الرحمان، ميدالية فضية (ثانوية مروانة، ولاية باتنة)،

التلميذة بن يونس فيروز، ميدالية برونزية (ثانوية الرياضيات محند مخبي)،

التلميذ مداوي محمد زكريا الطاهر، ميدالية برونزية (مؤسسة محاب رمضان، ولاية الجزائر)،

التلميذ شيعاوي نجم الدين، ميدالية برونزية (ثانوية الرياضيات محند مخبي).

واعتبر البيان أن “هذه النتائج تعكس مستوى التميز الذي بلغته الكفاءات المدرسية الجزائرية، وقدرتها على التنافس في أعلى المستويات العلمية الدولية”.

كما تبرز “الجهود المبذولة في مجال رعاية النخب المدرسية، وجودة التأطير البيداغوجي الذي يوفره الأساتذة والمؤطرون. إلى جانب الدعم المتواصل الذي يحظى به التلاميذ من أوليائهم”.