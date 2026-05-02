الجزائر توفد لجنة تقنية رفيعة المستوى في الأشغال العمومية إلى تشاد

تعزيزا للتعاون الثنائي

الرئيس تبون مع نظيره التشادي أثناء الزيارة التي قادته إلى الجزائري، أفريل 2026.

تزور لجنة تقنية رفيعة المستوى جمهورية تشاد لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الاشغال العمومية، تندرج زيارة العمل هذه، التي تدوم ثلاثة أيام بداية من الأحد 3 ماي، في سياق تجسيد التزامات قائدي البلدين، والرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في مختلف الميادين، لاسيما في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

كما تمثل هذه الزيارة، حسب ذات المصدر، محطة عملية لترجمة مضامين الاتفاقيات المبرمة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى برامج تعاون وآليات تنفيذ ميدانية، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى من الفعالية والنجاعة.

وتتكون اللجنة التي ستتجه إلى إنجمينا من ممثلين من وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي للتضامن والتنمية، رفقة ممثلي مؤسستي كوسيدار للأشغال العمومية والشركة الوطنية للأشغال العمومية، وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية.