الجزائر توقّع إطار الشراكة التقنية الجديد مع منظمة الفاو للفترة 2023-2027

تم توقيع إطار الشراكة التقنية الجديد بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أمس الإثنين في الجزائر العاصمة وذلك في إطار “إطار البرمجة القطرية” (CPP) الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027. يهدف الاتفاق إلى تحديد مجالات التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في عدة قطاعات فلاحية وبيئية حيوية.

وقد وقع على الاتفاق كل من الأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، وممثلة منظمة “الفاو” بالجزائر، إيرينا بوتود، تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة. كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين الحكوميين من عدة وزارات، بما في ذلك البيئة والطاقات المتجددة، الخارجية، الصناعة، الري، التجارة، والصيد البحري.

ويعد هذا الاتفاق الثالث من نوعه بين الجزائر ومنظمة الفاو، حيث يحدد المجالات ذات الأولوية للشراكة في إطار التنمية المستدامة للبلاد، ويعكس التزام الجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023. ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة منها تحسين الإنتاج الفلاحي، تطوير سلاسل القيمة الفلاحية، استدامة الموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الفلاحة، إلى أن إطار البرمجة القطرية يولي اهتماماً خاصاً لرفع إنتاجية القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات لتحسين الصحة البيطرية ومكافحة الأمراض الحيوانية المرتبطة بتغيرات المناخ والآثار العابرة للحدود.

وأكد البيان على أن الاتفاق سيساهم في دعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة والمعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية خلال السنوات الأربع القادمة.

ويعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الفلاحة والتنمية المستدامة، ويعكس التزام الجزائر بتطوير قطاعها الفلاحي بما يتماشى مع التحديات البيئية والمناخية العالمية.