الجزائر- تونس: دفع جديد للتعاون في قطاع البريد والاتصالات (فيديو)

أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، زيارة عمل تونس على رأس وفد قطاعي يضم إطارات وخبراء، للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأفاد بيان للوزارة أن الدورة عقدت بتونس العاصمة خلال الفترة من 3 إلى 5 جوان 2026، حيث أشرف الوزير زروقي، إلى جانب نظيره التونسي وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، على افتتاح أشغال الدورة، بحضور وفدي البلدين وخبراء القطاع.

وأكد الجانبان في كلمتيهما الافتتاحيتين على متانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التاريخية والأخوية بين الجزائر وتونس، إضافة إلى الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى من التكامل في مجالات التكنولوجيا والاتصال.

وعرفت أشغال اللجنة تنظيم خمس ورشات عمل تقنية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وإدارة الطيف الترددي، والتعاون البريدي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها تطوير الوصلة الأرضية للاتصالات بين البلدين ودراسة إنشاء كابل بحري مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات اعتماد تعريفة تجوال تفضيلية وتطوير حلول إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية.

كما تم الاتفاق على إحداث آلية مشتركة لتنسيق استخدام الطيف الترددي والحد من التداخلات الراديوية في المناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق في أفق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لسنة 2027.

وفي الجانب البريدي، اتفق الطرفان على إطلاق برامج طوابعية مشتركة، وتحديث خدمات النقل البريدي لدعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تطوير منظومات التبادل الإلكتروني للمعطيات وتحويل الأموال بريديًا. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الابتكار ودعم المؤسسات الناشئة من خلال التوأمة وبرامج الحاضنات والتسريع.

واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي الرقمي ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الجزائري والتونسي.