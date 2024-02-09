قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن الجزائر أصبحت جاهزة لتصدير سفن الصيد البحري.

الجزائر جاهزة لتصدير سفن الصيد البحري حسب ما أوضحه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الجمعة، 9 فيفري، على هامش زيارته للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائر، بداني، وفي إفادة صحفية له على هامش الصالون الذي تتواصل فعالياته لليوم الثاني بوهران، قال أن “هناك تنافسا وتحكما على المستوى المحلي في مجال صناعة سفن الصيد البحري مما يجعل الجزائر جاهزة للتصدير”.

كما أشار الوزير إلى وجود اتصالات مع بعض البلدان الإفريقية والعربية من أجل تصدير سفن جزائرية الصنع اليها، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحظى باهتمام كبير حيث أن هناك متابعة للبعثات الدبلوماسية الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير.

أما فيما يخص تسمين التونة الحمراء، فأوضح الوزير أن هناك دراسات متقدمة من الناحية التقنية فيما يتعلق بهذا المجال حيث تطمح الجزائر لإنشاء مزارع لتسمين حصتها من هذه الأسماك محليا عوض تصديرها كما هي. مما من شأنه خلق قيمة مضافة وعائدات إضافية من العملة الصعبة، يقول بداني.

الوزير تحدث كذلك عن الصيد بأعالي البحار، مشيرا أنه يجري التشاور مع وفد موريتاني هام حاضر بهذا الصالون من أجل بحث سبل تجسيد مسألة الصيد بالمياه الإقليمية لهذا البلد.

ويعرف الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات والمنظم من قبل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، مشاركة 174 عارضا جزائريين وأجانب من 16 جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.