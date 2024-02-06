174 عارض أجنبي وجزائري في الصالون الدولي للصيد البحري

لتحفيز الاستثمار في القطاع وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة

ستشهد الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا” المزمع تنظيمها من 8 الى 11 فيفري الجاري، مشاركة قياسية بـ 174 عارض جزائري وأجنبيّ.

وأوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المشاركين الأجانب 16 جنسية من افريقيا، اوروبا وامريكا اللاتينية ودول عربية، مقابل 10 جنسيات في الطبعة السابقة.

وينظم هذا الحدث الاقتصادي بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، تحت شعار”من أجل أمن غذائي مستدام”، وهذا تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويشارك في الصالون عدد معتبر من البنوك وشركات التأمين ومراكز بحث ومكاتب دراسات وطنية ومنظمات وهيئات وطنية ودولية على غرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة العامة لمصائد البحر الابيض المتوسط وهيئة مبادرة دول غرب المتوسط وبرنامج الاقتصاد الازرق (الاتحاد الاوروبي).

وينعقد الصالون على مساحة اجمالية قدرها 2378 م2 مقابل مساحة 1300 م2 في الطبعة السابقة، وفقا للشروح المقدمة من طرف الوزير الذي أبرز أهمية هذه التظاهرة في تشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وفضلا عن الوقوف عما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة في القطاع، فإنه من المنتظر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة في المجال، حسب بداني.

وفي إطار هذه الطبعة، تمت برمجة 14 ورشة علمية وتقنية تمس عدة مواضيع من بينها مساهمة المنتجات الصيدية في الصناعة الدوائية، صناعة السفن، المعايير الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، التقنيات الحديثة في صيد التونة الحمراء، والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات إضافة إلى التحفيزات الواردة في قانون المالية 2024 بهذا الخصوص.

كما سيتم تنظيم لقاءات بين متعاملين اقتصاديين محليين وأجانب بغية بحث تعزيز التعاون فيما بينهم وبحث إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة في الصيد البحري وتربية المائيات، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن تنظيم هذه الطبعة تميز بإدراج الرقمنة، حيث أن أغلب التسجيلات تمت عن طريق منصة الكترونية.

وضمن فعاليات هذه الطبعة، سيتم تنظيم مسابقة لأفضل المشاريع المبتكرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، لصالح المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع بالشراكة مع برنامج الاقتصاد الازرق (الاتحاد الاوروبي).

وخلال الندوة الصحفية، أوضح بداني في رده عن سؤال حول ارتفاع اسعار بعض المنتجات الصيدية في الفترة الاخيرة، أن القطاع يعمل على تنويع الانتاج من خلال زيادة الاعتماد على أسماك المياه العذبة وتسويقها بشكل أفضل على المستوى الوطني من أجل تغطية العجز المسجل في بعض الفترات من السنة.

كما كشف عن مشروع لمتعاملين خواص، يوجد حاليا في نهاية الدراسة، يتعلق بتسمين سمك التونة، ما سيسهم في تحقيق القيمة المضافة في هذه الشعبة.

وأضاف أن الوزارة تتابع المشروع من حيث توفير موقع الاستثمار وضمان المرافقة التقنية والادارية من اجل انجاحه.