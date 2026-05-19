الجزائر ستواجه ألمانيا في ثوب النمسا

قائمة المونديال تضم 14 لاعبا ينشطون في "البوندسليغا"

أطلق المدرب الألماني لمنتخب النمسا، رالف رانغنيك، تشكيلته الرسمية المعنية بالمونديال القادم، وهذا قبل الأوان، معتبرا الأمر ضروريا حتى يعرف كل لاعب مونديالي دوره، ويبدو أن النمسا فريق لم يأخذ حقه بالإشادة، وحتى بالترشيح ليكون حصانا أسود أو مرشحا لمفاجآت ثقيلة، ومن خلال تركيبة تشكيلته، فإنه يبدو مثل منتخب ألمانيا وربما فنيا أحسن.

المدرب الألماني اختار 14 لاعبا ينشطون في الدوري الألماني، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من النمسا، بمجموع 17 لاعبا على الطريقة الألمانية، بمعنى أن الخضر سيلعبون مع فريق ألماني روحا، نمساوي شكلا فقط. وينشط هؤلاء مع أندية محترمة في صورة لا يبزيغ وبوريسيا دورتموند بمعدل لاعبين لكل فريق، وكلهم تأهلوا ضمن رباعي المقدمة لمنافسة رابطة أبطال أوربا. في الوقت الذي لا يوجد أي جزائري متأهل لرابطة الأبطال من خلال “البوندسليغا” بما في ذلك النجم إبراهيم مازة. كما يمتلك منتخب النمسا لاعبين ينشطان في الدوري الإسباني بين إلتشي وريال مدريد الذي يلعب له آلابا المهمش في الفترة الأخيرة في تشكيلة النادي الملكي، الذي سيلعب أول وآخر مونديال له.

وبالرغم من وجود لاعبين في التشكيلة المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ينشطون في البرتغال والدانمارك وإيطاليا وهولندا وإنجلترا مع توتنهام، إلا أن تدريب الألماني روغنيك لما لا يقل عن 14 لاعبا ينشطون في الدوري الألماني، يجعلنا أمام منتخب ألماني ثان في البطولة يأخذ من صرامة الألمان ولعبهم البدني القوي.

قارعت الجزائر في المونديال ألمانيا مرتين، ففازت عليها في 16 جوان 1982 في خيخون الإسبانية بهدفين لواحد، وثأرت ألمانيا في المونديال أيضا من الجزائر، وبنفس النتيجة، ولكن بعد الوقت الإضافي في البرازيل سنة 2014، كما واجهت النمسا في سنة 1982 وخسرت أمامها بهدفين نظيفين، في مباراة ظنها الجزائريون سهلة، بعد أن فازوا على ألمانيا، فاتضح مع مرور دقائقها أنها مباراة ممددة من مواجهة ألمانيا، فسقطوا في فخ النمسا، التي هي صورة طبق الأصل لألمانيا.

يختلف المنتخب النمساوي الحالي عن منتخب الثمانينيات، والنمساويون العائدون للمونديال، يقولون إنهم كسبوا أحسن منتخب في تاريخهم الكروي العريق، ففي زمن كرانكل وشاشنر ومدربهما شميدث كان الطاقم الفني يتابع كل صغيرة وكبيرة عن منتخب الجزائري، فاحترم الخضر كثيرا وفي يوم المباراة ترك المبادرة لرفقاء رابح ماجر، وفي الشوط الثاني حقق مراده بتسجيل هدف من كرانكل، ثم أضاف الثاني من شاشنر كرصاصة رحمة، فذبل المنتخب الوطني المتوهج حينها وكانت بداية نهايته في مونديال ماجر وعصاد ودحلب.

المشكلة أن رفقاء عيسى ماندي سيواجهون النمسا في ثالث مباراة في المونديال في دور المجموعات، وأروع ما يمكن أن يحلم به الجزائريون أن تكون المواجهة بعد ضمان التأهل في مباراتي الأرجنتين والأردن، لأن المباراة مع النمسا ستكون قوية جدا، بدنية مرهقة، ستؤثر على بقية المسار حتى في حال الفوز على النمسا وضمان التأهل إلى بقية المشوار.

تضم مزيجا من الخبرة والشباب…

مدرب النمسا يكشف عن قائمة تضم 26 لاعبا

كشف مدرب منتخب النمسا لكرة القدم، رالف رانغنيك، مساء أول أمس الاثنين، عن قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا لكأس العالم 2026، المقررة من 11 جوان إلى 19 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بحسب ما نشرته الاتحادية النمساوية للعبة.

وتصدر المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش قائمة المنتخب، حيث ينتظر أن يقوده بصفته صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية.

ويضمن هذا الاختيار وجود المهاجم البالغ من العمر 37 عاما ضمن مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلى جانب القائد ديفيد ألابا ولاعب الوسط مارسيل زابيتسر، في ظل عودة النمسا إلى الساحة العالمية بعد غياب دام 28 عاما.

وقال رانغنيك عن القائمة التي اختارها للمشاركة في المونديال: “في النهاية، اتخذنا قراراتنا بناء على ما نعرفه بالفعل، وما تتطلبه بطولة طويلة كهذه. نطمح للوصول إلى أبعد مدى ممكن في كأس العالم”.

وأضاف: “حاولنا استدعاء أفضل اللاعبين وكذلك أولئك الذين ينسجمون مع أسلوب لعبنا”.

وسيخوض المنتخب النمساوي الدور الأول في المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والأرجنتين والأردن.

قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: باتريك بنتس، ألكسندر شلاغر، فلوريان فيغيل.

خط الدفاع: ديفيد أفينغروبر، ديفيد ألابا، كيفن دانسو، ماركو فريدل، فيليب لينهارت، فيليب موينه، شتيفان بوش، ألكسندر براس، مايكل سفوبودا.

وسط الميدان: كريستوف باومغارتنر، كارني تشوكويميكا، فلوريان غريليتش، كونراد لايمر، مارسيل زابيتسر، زافر شلاغر، رومانو شميد، أليساندرو شوف، نيكولاس زيفالد، بول فانر، باتريك فيمر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش، مايكل غريغوريتش، ساشا كالاييتش.