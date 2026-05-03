الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي للكتاب

جانب من اللقاء الذي جمع الوزيرتين، 29 أفريل 2026.

أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، أمينة الصرارفي، عقب لقائها وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، عن الاتفاق على دعوة الجزائر لتكون ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب في تونس.

إضافة إلى التحضير لعدة اتفاقيات في مجالات السينما والمسرح والكتاب، “وهذا ما يعبر عن الصداقة التونسية الجزائري”، تقول الصرارفي في فيديو لتصريح مشترك نشرته الوزارة اليوم الأحد، 3 ماي.

من جانبها، أفادت الوزيرة بن دودة أن اللقاء كان فرصة “مهمة جدا لتأكيد الصداقة التاريخية بين البلدين، ولتعزيز التعاون الثقافي والفني بين الجزائر وتونس”.

وأوضحت أن الطرفين يعملان على تحقيق إنتاجات مشتركة في السينما والمسرح والكتاب، مضيفة “هناك عدة مشاريع في الأفق نعمل على تحضيرها وتجسيدها، والكثير من المفاجآت”.

للتذكير، استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، نظيرتها وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، التي أدّت زيارة رسمية إلى الجزائر تلبية لدعوة الوزيرة للمشاركة في فعاليات “اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر”، وهذا يوم 29 أفريل الماضي.