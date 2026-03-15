الجزائر على أعتاب السيادة الإنتاجية في قطاع الألبان

600 مليون دولار سنوياً توفير محتمل عبر ترقية التوطين المحلي

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين “UGCAA” أن الجزائر تشهد اليوم تحولاً هيكلياً في سوق الألبان، ينتقل تدريجياً من نموذج قائم على الاستيراد المكثف لمسحوق الحليب إلى نموذج يعتمد على الإنتاج المحلي للحليب الطازج ومشتقاته، ما قد يسمح مستقبلاً بتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير وتوفير نحو 600 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة.

وكشف الاتحاد أن واردات الجزائر من مسحوق الحليب بلغت نحو 343 مليون دولار خلال عام 2025، مع اعتماد كبير على أوروغواي، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن سعر الطن وصل في بعض الفترات إلى نحو 4000 دولار، ما يجعل فاتورة الاستيراد عبئاً مالياً ولوجستياً على احتياطات العملة الصعبة، ويزيد من الحاجة إلى إدارة دقيقة للموارد.

ولتعزيز الرقابة على الواردات، أشار الاتحاد إلى إدخال المخابر المتنقلة في الموانئ الجزائرية، تحت إشراف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، والتي تتيح إجراء التحاليل المخبرية الدقيقة مباشرة داخل الموانئ في دقائق معدودة.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تحقق مكاسب مزدوجة، عبر حماية المستهلك من منتجات غير مطابقة للمعايير، والحفاظ على المال العام من الإنفاق على واردات منخفضة الجودة، بالإضافة إلى تقليص فترات انتظار الحاويات وخفض تكاليف التخزين.

وأشار الاتحاد إلى أن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على ضبط الواردات، بل تتجه نحو توطين الإنتاج المحلي، من خلال مشروع زراعي ضخم في جنوب الجزائر باستثمار يقدر بنحو 3.5 مليار دولار، يستهدف إنتاج نحو 1.7 مليار لتر من الحليب سنوياً. وأكد الاتحاد أن المشروع سيحد من فجوة الاستهلاك المحلي، ويعزز السيادة السعرية للمنتج الوطني، ويحقق كفاءة أكبر في الإنفاق العمومي على المدى الطويل.

وأضاف الاتحاد أن تطوير الإنتاج المحلي للألبان يخلق أثرًا مضاعفاً اقتصادياً، عبر تنشيط قطاعات مرتبطة مثل زراعة الأعلاف والخدمات البيطرية والصناعات الغذائية والتغليف والنقل، إضافة إلى تنمية المناطق الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة، ما يمنح المشروع بعداً تنموياً يتجاوز مجرد إنتاج الحليب.

واختتم الاتحاد بالإشارة إلى أن اكتمال هذه المنظومة الإنتاجية سيضع الجزائر على طريق نموذج محلي مستدام للألبان، يقلص الاعتماد على الاستيراد ويحقق وفورات مالية كبيرة بالعملة الصعبة.