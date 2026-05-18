الجزائر فاعل موثوق في الوساطة وتسوية النزاعات

في إطار ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي... ناصري:

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الاثنين، الدور الفاعل للجزائر في ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي، معتبرا أن إسهاماتها في إحلال السلام وإخماد الفتن تنطلق من إيمانها بأن استقرار العالم يبدأ من انتصار قيم الحوار والتضامن والتعاون بين الأمم.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى برلماني بعنوان “العيش معا في سلام: إسهامات مفكرين جزائريين عبر العصور”، أوضح ناصري أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية، “برزت الجزائر على مدار عقود كقوة توازن إقليمية تسعى إلى إخماد بؤر التوتر ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتعزيز ثقافة السلم المشترك سواء داخل الفضاء العربي أو الإفريقي أو على مستوى المنظمات الدولية”.

كما أثبتت “مكانتها كفاعل موثوق في جهود الوساطة وتسوية النزاعات انطلاقا من إيمانها العميق بأن الأمن الحقيقي والاستقرار الدولي لا يختزل في الاعتماد على القوة فقط، بل يبنى أيضا بالعدالة والتنمية واحترام كرامة الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

ولفت إلى “أن الجزائر برهنت عبر تاريخها الدبلوماسي والنضالي الثري على أنها دولة مبدئية وفاعلة في ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث جعلت من الحوار واللجوء إلى الحلول التفاوضية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مرتكزات ثابتة لعقيدتها السياسية والدبلوماسية”.

وأبرز بالمناسبة أن “إسهامات الجزائر في إحلال السلام وإخماد الفتن، هي امتداد لرسالتها التاريخية والحضارية”، معتبرا أن الزيارة الأخيرة لقداسة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر “شاهد حي على مظاهر التعايش بين الحضارات والأديان”.

وبذات المناسبة، ناشد ناصري البرلمان الإفريقي من خلال رئيسه فاتح بوطبيق، “الرفع من مستوى الالتزام الإفريقي المشترك بتعزيز الوحدة والتكامل والدفاع عن قضايا القارة ومصالح شعوبها التي تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الحكامة الرشيدة والتشاور البناء والصوت الإفريقي الموحد القادر على مجابهة التحديات وصناعة المستقبل”.