“الجزائر نجحت في تجميع الرياضيين العرب بعد الانقطاع”

رئيس اللجنة الفنية العليا للألعاب الرياضية العربية يؤكد:

أثنى اللواء أحمد ناصر، رئيس اللجنة الفنية العليا للدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية-2023 على الجزائر قيادة وشعبا، معتبرا أنها نجحت بامتياز في تنظيم هذه النسخة ورفع التحدي في وقت ضيق للغاية من خلال تجميع الرياضيين العرب فوق أرضها بعد انقطاع طويل.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربي: “الجزائر قامت بأقصى ما يمكن عمله في زمن قصير جدا لاستضافة هذه الدورة الكبيرة (…) واستئناف تنظيم تظاهرة الألعاب الرياضية العربية، لاسيما بعد توقف لا يقل عن 11 سنة (آخر دورة أجريت في قطر-2011)”.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية قد أعلن في 14 مارس 2023عقب اجتماعه المنعقد بمدينة جدة السعودية، برئاسة رئيس الاتحاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن قرار منح الجزائر شرف تنظيم الألعاب الرياضية العربية في طبعتها الـ15 خلال صائفة 2023. لتحتضن الجزائر هذا المحفل العربي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004 التي جرت بالعاصمة الجزائرية.

وأضاف المصري أحمد ناصر الذي يحمل أيضا قبعة رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية: “الجزائر وفقت لحد بعيد في التنظيم وأبانت عن قدرات لوجستية هائلة بتوزيع المنافسات على خمس مدن جميلة (الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة وتيبازة) وهذا بعيدا عن المجاملة. صحيح أنه توجد صعوبات ونقائص لكن نسبة النجاح تفوق بكثير النقائص المسجلة. ولهذا أهنئ الجزائر على هذه الدورة فهي الفائز الأكبر باعتبارها جمعت الرياضيين العرب عقب غياب طويل وفي ظرف زمني قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر منذ تاريخ إعلان منحها شرف الاستضافة”.

وفي خضم حديثه أصر المصري أحمد ناصر الذي يترأس كذلك الاتحادين العربي والإفريقي لرياضة الترياتلون على القول أن “الجزائر فازت برهان التجمع العربي على أرضها”.

وأوضح قائلا: “بغض النظر عن النتائج الفنية والمكاسب التنظيمية، أهنئ الجزائر على فوزها بتجميع العرب فوق أرضها بعد الانقطاع الطويل خصوصا من الجانب الرياضي. ولهذا نشكر الجزائر على رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون على دعمه لنا”.

وفي رده عن سؤال حول الإضافة التي ستقدمها دورة الجزائر للشباب الرياضي العربي عموما، أفاد اللواء أحمد ناصر بأنها “فرصة سانحة للرياضيين العرب للاحتكاك فيما بينهم وكسب الخبرة والتعايش مع تجربة جديدة للعناصر الشابة وكل هذا يدخل في إطار الاستعداد الجيد للبطولات العالمية والأولمبياد”.

واختتم حديثه: “بصفتي رياضي سابق، الهدف من المشاركة في الألعاب العربية ليس الفوز بالميداليات وفقط بل يتعداه لأنه يندرج ضمن المخطط التدريبي والتحضيري الذي يسطره كل رياضي بمعية الطاقم الفني تحسبا لتحقيق أهدافه على المستويين المتوسط والبعيد”.

وشهد الموسم الرياضي 2022-2023 استضافة الجزائر لعدة منافسات رياضية كبيرة في أقل من عام واحد، بداية من الطبعة الـ17 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 وبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين -الشان- ثم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023 لفئة أقل من 17 سنة وأخيرا الألعاب العربية الرياضية.