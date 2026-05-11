الجزائر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمحروقات

بحث الأمين العام لوزارة المحروقات، ميلود مجلد، اليوم الاثنين 11 ماي، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا الاتحادية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة في مجالي الطاقة والمحروقات.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، استقبل مجلد بمقر الوزارة، الوفد الألماني الذي يقوده المدير العام المكلف بالجيو-اقتصاد بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، أوليفر رينتشلار، ويضم إطارات من وزارة الخارجية الألمانية ووزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي كبرى المؤسسات الطاقوية والصناعية الألمانية، على غرار “بوش” و”سيمنس” و”في أن جي” وغيرها.

وبحث الطرفان خلال اللقاء “واقع وآفاق علاقات التعاون الثنائية الجزائرية-الألمانية، الموصوفة بالقوية والمتميزة، لاسيما في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة.”

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتقدم تنفيذ عدد من مشاريع التعاون المشتركة، خاصة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز بهدف الحد من الانبعاثات، إضافة إلى تطوير مشروع نقل الهيدروجين الأخضر، من خلال فرق العمل المشتركة التي تضم خبراء من البلدين، يضيف البيان.

الوفدان ناقشا كذلك مدى تقدم أشغال الخبراء في إطار مشروع “طاقاتي”، بالأخص ما تعلق بتقليص انبعاثات غاز الميثان والحد من عمليات الحرق في صناعة الغاز، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات المناخية الدولية ويحفز الابتكار التكنولوجي وكذا تطوير الخبرات والكفاءات المحلية.

وأبرز الأمين العام لوزارة المحروقات، ميلود مجلد، الديناميكية التي يشهدها التعاون الجزائري-الألماني، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير التبادلات التقنية والعلمية بين خبراء ومؤسسات البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع جديدة وملموسة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول التكنولوجية المبتكرة، لاسيما في مجالات صناعة النفط والغاز، وصناعة المعدات المرتبطة بها وتوطينها، إلى جانب تعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية.

كما جدد الطرفان تأكيدهما على إرادتهما لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، إتقان تقنيات الإنتاج، تعزيز الإدماج الوطني، وكذا تطوير حلول مستدامة لتقليص انبعاثات الميثان ودعم الانتقال الطاقوي.