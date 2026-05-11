الجزائر وأنغولا توقعان على حزمة من الاتفاقيات والبرتوكولات

وقعت الجزائر وانغولا اليوم الإثنين، 11 ماي، على حزمة من الاتفاقيات والبروتوكولات وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأنغولي جواو لورينسو إلى الجزائر.

ووفقا لما افاد به التلفزيون الجزائري، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في قطاع التكوين المهني، إضافة إلى اتفاق تعاون في مجال الموارد المائية، وآخر في مجال البريد والمواصلات.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الأنغولية.

إضافة إلى توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة الفلاحة الجزائرية ووزارة الصحة الأنغولية في مجال الصحة الحيوانية. إلى جانب توقيع اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي وعلوم التكنولوجيا والابتكار.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاق متعلق بخدمات النقل الجوي، واتفاق في قطاع المناجم. كما تم أيضا التوقيع على اتفاق في مجال البترول والغاز.