الوزير يحيى بشير يستقبل وفدا من روسيا الاتحادية

الجزائر وروسيا تبحثان تعميق التعاون في الصناعة

وزارة الصناعة (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، وفداً من روسيا الاتحادية يترأسه وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لموسكو، مرفوقاً بسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، إلى جانب وفد مرافق يضم عدداً من المسؤولين.

ووفقا لما أفادت به وزارة الصناعة، شكّل هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، 30 أفريل، بمقر الوزارة، فرصةً لبحث سبل تعميق التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا الاتحادية، من خلال تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.

مقالات ذات صلة
بقدرة 1406,017 ميغاواط.. إطلاق مشروع ثاني أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالجزائر

بقدرة 1406,017 ميغاواط.. إطلاق مشروع ثاني أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالجزائر

الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات

الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات

إفريقيًا وعالميًا.. هذا ترتيب الجزائر ضمن الدول الأقل أسعاراً للوقود في أفريل 2026

إفريقيًا وعالميًا.. هذا ترتيب الجزائر ضمن الدول الأقل أسعاراً للوقود في أفريل 2026

إنهاء العمل رسميا بنظام الإعفاءات الجبائية الخاصة بـ”كوفيد-19″!

إنهاء العمل رسميا بنظام الإعفاءات الجبائية الخاصة بـ”كوفيد-19″!

نحو فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية

نحو فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية

اتفاقية جزائرية سويدية لإطلاق برنامج إزالة الكربون من القطاع الصناعي

اتفاقية جزائرية سويدية لإطلاق برنامج إزالة الكربون من القطاع الصناعي

