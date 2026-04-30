الجزائر وروسيا تبحثان تعميق التعاون في الصناعة

الوزير يحيى بشير يستقبل وفدا من روسيا الاتحادية

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، وفداً من روسيا الاتحادية يترأسه وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية لموسكو، مرفوقاً بسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، إلى جانب وفد مرافق يضم عدداً من المسؤولين.

ووفقا لما أفادت به وزارة الصناعة، شكّل هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، 30 أفريل، بمقر الوزارة، فرصةً لبحث سبل تعميق التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا الاتحادية، من خلال تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة عالية.