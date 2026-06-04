الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم

وزير المناجم يستقبل وزير الخارجية السوري

جانب من اللقاء، 4 جوان 2026.

بحث وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، اليوم الخميس 4 جوان، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم وآفاق تطويره.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، استعرض الجانبان خلال اللقاء، واقع العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة للشراكة الاقتصادية المشتركة، تجسيدا لإرادة قائدي البلدين في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقدم حنيفي عرضا حول “الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع في الجزائر، مبرزا فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها قانون المناجم الجزائري الجديد.”

واتفق الطرفان على “دراسة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجال، حيث أكد الشيباني التزامه بنقل الفرص المتاحة في الجزائر والتعريف بها ببلاده، بما يساهم في إقامة شراكات بين الفاعلين في القطاع بالبلدين.”

وأعرب الطرفان في ختام اللقاء “عن ارتياحهما لجودة المباحثات التي جرت في أجواء سادها التفاهم المتبادل وروح التعاون المشترك.”