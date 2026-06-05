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الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

الشروق أونلاين
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الجزائر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري
وزارة الفلاحة (شبكات)
جانب من اللقاء.

بحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، سبل وآفاق تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وسوريا في مجالات الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات، حيث تم التطرق إلى الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين لتجسيد برامج تعاون مشتركة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الفلاحة في بيان، تم خلال اللقاء الذي جرى يوم أمس الخميس، 4 جوان، الاتفاق على إعادة بعث آليات التعاون الثنائي من خلال إبرام اتفاقيات مشتركة في المجال الزراعي، لفتح آفاق واعدة أمام المتعاملين الاقتصاديين والخبراء التقنيين من البلدين، والاسهام في تفعيل فرص التعاون والشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين.

ونظراً لوجود خصائص مشتركة بين الجزائر وسوريا في المجال الزراعي، يشير البيان، أعرب الطرفان عن استعدادهما لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، لا سيما في مجالات الزراعة الصحراوية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاج البذور المقاومة للجفاف، والصيد البحري وتربية المائيات، خاصة البحرية منها، بالإضافة إلى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

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