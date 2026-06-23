الجزائر وكينيا تبحثان توسيع الشراكة في الصناعة الصيدلانية

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع كاتبة الدولة لقطاع التجارة بوزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة الكينية، ريجينا أكوت أومبام، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وكينيا في مجال الصناعة الصيدلانية، مع التركيز على تطوير الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في إنتاج الأدوية.

وأوضحت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان لها، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض آفاق التعاون الثنائي، خاصة من خلال استفادة كينيا من الخبرة الجزائرية في إنتاج الأدوية المبتكرة والبيولوجية وفق المعايير الدولية المعتمدة.

كما تناولت المحادثات إمكانيات توسيع التعاون بين البلدين عبر تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاستثمار في السوق الكينية من خلال إنشاء وحدات إنتاج صيدلانية، بما يسهم في نقل الخبرة والتجربة الجزائرية وتعزيز الاندماج الصناعي على المستوى الإفريقي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير استعداد الجزائر لمرافقة هذا التوجه، سواء عبر تصدير الأدوية المصنعة محلياً إلى كينيا أو من خلال تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين، دعا قويدري إلى إعداد مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الكينية، بهدف تطوير التعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجال الصيدلاني.