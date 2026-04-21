الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة توقعان على ورقة طريق للتعاون

وقعت الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة على ورقة طريق للتعاون بهدف إرساء إطار عملي لتعزيز الشراكة بين الطرفين.

ووفقا لما أفادت به وزارة المحروقات، جرى ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء، 21 أفريل، بمقر الوزارة، بين وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، والأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة، أندريس ريبوليدو سميتمانز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 21 و22 أفريل.

وهو اللقاء الذي سمح للطرفين باستعراض علاقات التعاون التي تجمع الجزائر بالمنظمة، والتي تعززت منذ انضمام الجزائر كعضو مراقب في 9 جويلية 2001، ثم حصولها على صفة المراقب الدائم سنة 2018، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى، لاسيما في مجال صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير الشراكات التقنية وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وتثمين الموارد، والتكوين، والبحث والتطوير.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات أسواق النفط والغاز العالمية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المنتجة، بما يساهم في ضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية.

وأبرز عرقاب التزام الجزائر بتعزيز الحوار والتعاون الدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع المحروقات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول النامية، وتدعم تحقيق انتقال طاقوي عادل ومستدام، دون المساس بأمن الطاقة.

المناسبة سمحت كذلك بالتطرق إلى آفاق التعاون بين الجزائر والدول الأعضاء في المنظمة، لا سيما في مجالات الاستثمار في قطاع المحروقات، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية من خلال برامج التكوين ونقل التكنولوجيا.

وأعرب الأمين التنفيذي لمنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة، أندريس ريبوليدو سميتمانز، عن بالغ تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في قطاع المحروقات، مشيدا بخبرتها الواسعة ومكانتها كشريك موثوق، ومثمنا دعمها المتواصل لأهداف المنظمة، خاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية وترقية البحث والابتكار.

لتتوج المحادثات بالتوقيع على ورقة طريق للتعاون بين الجزائر ومنظمة أمريكا اللاتينية والكاريبي للطاقة، تهدف إلى إرساء إطار عملي لتعزيز الشراكة، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة وبرامج تبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الطاقوي بين الجانبين.