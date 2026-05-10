الجزائر وموريتانيا تعززان التعاون الاقتصادي بـ 52 اتفاقية

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الأحد، أن الطبعة الثامنة من معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط سجلت توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وموريتانيين، ليرتفع بذلك إجمالي الاتفاقيات المبرمة إلى 52 اتفاقية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مراسم التوقيع جرت بمقر المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، وممثلي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب جمعيات وهيئات المصدرين الجزائريين، وعدد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

وأكد البيان أن هذه النتائج تعكس نجاح المعرض في التحول إلى منصة اقتصادية فعلية لعقد الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز تموقع المؤسسات الجزائرية في السوق الموريتانية والأسواق الإفريقية عموماً، ويدعم جهود التوسع في الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضافت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الحصيلة المحققة تجسد فعالية الجهود المبذولة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، من خلال توفير فضاءات للتواصل المباشر مع الشركاء الأجانب، وتشجيع المؤسسات الوطنية على تنويع صادراتها وبناء علاقات تجارية مستدامة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة عدداً من القطاعات، من بينها الصناعة، والصناعات الصيدلانية، والتعدين، والكوابل الكهربائية، والصناعات التحويلية، والخدمات الصحية، والصناعة الميكانيكية، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى خدمات وحلول موجهة للمؤسسات الناشئة، فضلاً عن مشاركة مؤسسات فرعية تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئات تحت الوصاية لقطاع الري، حيث سجلت مؤسسات جزائرية حضوراً قوياً من خلال إبرام شراكات واتفاقيات تعاون مع متعاملين موريتانيين.

وأشار البيان إلى أن معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط، المنظم من طرف الوزارة، بات موعداً اقتصادياً استراتيجياً لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وتجسيداً عملياً لتوجه الدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإفريقية وفق مقاربة قائمة على مبدأ “رابح–رابح”.

وفي السياق ذاته، تم تكريم عدد من السلطات والهيئات الموريتانية، تقديراً لدورها في مرافقة وإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية، ودعمها لجهود تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في ترقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.