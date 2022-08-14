الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها نحو إفريقيا بداية من سبتمبر

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن استئناف رحلاتها نحو إفريقيا بداية من شهر سبتمبر.

وجاء في بيان للشركة “عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية الرامية إلى تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن لكم استئناف رحلاتها نحو افريقيا: داكار، نواكشوط، نيامي، و ابتداء من سبتمبر أبيدجان، باماكو، واغادوغو”.

بالتفاصيل.. خطوط جديدة ورحلات إضافية للجوية الجزائرية

وفي 10 أوت 2022، أعلنت وزارة النقل، عن البرنامج التكميلي للخطوط الجوية الجزائرية، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 أوت 2022.

وجاء ذلك وفقا لبيان وزارة النقل، الذي كشف عن رحلات الشبكة الأوروبية إضافة إلى شبكة المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

الشبكة الأوروبية:

الجزائر – إسطنبول – الجزائر: إضافة سبعة (07) رحلات للوصول إلى (14) رحلة أسبوعيا.

قسنطينة – إسطنبول – قسنطينة: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

عنابة – إسطنبول – عنابة: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

وهران – إسطنبول – وهران: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – فيينا – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – لشبونة – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع.

الجزائر – فرانكفورت – الجزائر: إضافة رحلة (01) في الأسبوع للوصول إل ىستة (06) رحلات أسبوعيا منها رحلتين(02) لفائدة طاسيلي للطيران.

شبكة المغرب العربي و الشرق الأوسط:

الجزائر – تونس – الجزائر: إضافة سبعة(07) رحلات في الأسبوع للوصول إلى (14) رحلة أسبوعيا.

الجزائر – الدوحة – الجزائر: إضافة رحلتين(02) في الأسبوع.

الشبكة الإفريقية:

الجزائر – أبيدجان – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – واغادوغو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – نيامي – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلتين(02) في الأسبوع.

الجزائر – باماكو – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – ليبرفيل – الجزائر: إعادة فتح بمعدل رحلة (01) في الأسبوع.

الجزائر – داكار – الجزائر: إضافة رحلة (01) في الأسبوع للوصول إلى ثلاثة (03) رحلات أسبوعيا.

كما أمر رئيس الجمهورية بفتح خطوط جوية نحو جنوب إفريقيا و أديس أبابا (إثيوبيا) و جمهورية الكونغو.