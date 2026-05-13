الجوية الجزائرية تطلق خط جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية عن توسيع وجهاتها نحو القارة الإفريقية، بإطلاق خط جوي جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز حضورها الإقليمي وتقريب المسافات بين الجزائر وعدد من العواصم الإفريقية.

وحسب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذا الخط الجديد يندرج ضمن استراتيجية الشركة لفتح جسور جوية نحو إفريقيا، والتعريف بسحر الغابون حيث تلتقي الطبيعة الخلابة بالفرص الواعدة، بما يعزز حركة السفر والتبادل بين البلدين.

ويأتي هذا التوسع الجديد ليُضاف إلى شبكة الرحلات الإفريقية التي كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد عززتها خلال السنوات الأخيرة، من خلال فتح خطوط مباشرة نحو عدد من العواصم والمدن الإفريقية، في إطار سياسة تهدف إلى دعم الربط الجوي جنوب–جنوب وتسهيل تنقل المسافرين بين الجزائر وعمق القارة.

وسبق أن كشفت المؤسسة عن برنامج تدريجي لإعادة هيكلة شبكة خطوطها الدولية، مع التركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية باعتبارها سوقًا استراتيجية واعدة، سواء من حيث حركة رجال الأعمال أو السياحة أو التبادل التجاري، وهو ما جعلها تعيد تقييم وتوسيع حضورها في عدة وجهات.

كما سبق وأن كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، عن توجه المؤسسة نحو تعزيز الربط الجوي مع إفريقيا وفتح خطوط جديدة تدريجيًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة لتحويل الجزائر إلى منصة جوية إقليمية تربط شمال القارة بجنوبها وتدعم الديناميكية الاقتصادية والتجارية.