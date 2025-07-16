الحارس شاوشي يمدد عقده لموسم واحد

اتحاد الحراش:

مدد الحارس الدولي السابق فوزي شاوشي (40 سنة) عقده مع اتحاد الحراش لموسم واحد، بحسب ما أعلن عنه النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة الثانية للهواة (مجموعة وسط-غرب) في بيان له. وأوضح نفس المصدر أن “تمديد شاوشي لعقده يعكس ثقة الإدارة والطاقم الفني في خبرة اللاعب ودوره داخل الفريق”.

وأضاف البيان أنه تمت المصادقة على هذا القرار عقب اجتماع عقد أول أمس الثلاثاء بحضور رئيس اتحاد الحراش سفيان طواهرية والمدرب الجديد عز الدين آيت جودي والمنسق العام طارق غول، بالإضافة إلى الحارس المعني. كما تم خلال هذا الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على “قائمة اللاعبين الذين سيتم الاحتفاظ بهم من التشكيلة السابقة للموسم المقبل، على أساس التقرير الفني الذي أعده الطاقم الفني”.

كما قدم المدرب آيت جودي قائمة موسعة باللاعبين المستهدفين، “الذين تم إجراء اتصالات معهم تحضيرا لانطلاق الموسم”. وفي الأخير، أكدت إدارة اتحاد الحراش بهذه المناسبة، رغبتها في وضع مشروع رياضي مهيكل “يهدف إلى بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق الأهداف المسطرة واستعادة مكانة النادي ضمن النخبة”.

يذكر أن اتحاد الحراش أهدر فرصة الصعود إلى الرابطة الأولى موبيليس، حيث أنهى موسم 2024-2025 في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف نادي مستقبل الرويسات (71 نقطة) الذي صعد إلى قسم النخبة عن مجموعة وسط-شرق.