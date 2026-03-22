الحرب على إيران.. آخر المستجدات ومهلة الـ 48 ساعة!

نقلت تقارير إخبارية اليوم الأحد، آخر المستجدات بشأن الحرب على إيران، وتفاصيل الليلة الصعبة في تل أبيب مع ترويج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزاعم النصر وإعطائه مهلة لفتح مضيق هرمز.

ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية فقد هدد ترامب، فجر اليوم، بضرب منشآت الطاقة لدى إيران ما لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، فيما توعدت طهران بالرد باستهداف “جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات” لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” قال ترامب: “إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ودون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وتدمر محطات الطاقة التابعة لها، بدءا بأكبرها”.

ورد إبراهيم ذو الفقاري، الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء (الهيئة المشرفة على العمليات العسكرية الإيرانية)، على تهديدات ترامب بالقول: “إذا انتهك العدو البنية التحتية للوقود والطاقة في إيران، فسيتم استهداف جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (الإسرائيلي) في المنطقة”.

كذلك، ادّعى الرئيس الأمريكي أن إيران تريد إبرام صفقة لكنه لا يريد ذلك. وزعم أن الولايات المتحدة “محت إيران من الخريطة”، مشيرا إلى أنه حقق الأهداف العسكرية من الحرب على إيران “قبل أسابيع من الجدول الزمني” المتوقع، مضيفا أن “القيادة الإيرانية رحلت، وقواتها البحرية والجوية انتهت، ولا تملك أي دفاعات حاليا”.

ويأتي تصريح ترامب، بينما تواصل إيران للأسبوع الثالث الردّ على العدوان الأمريكي والصهيوني عليها، واستهداف الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ يوميا، بما في ذلك الهجوم الأعنف قبل ساعات على جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أوقع عشرات الجرحى ودمّر “حيا بأكمله” وفق إعلام عبري.

في ذات السياق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: “هذه ليلة صعبة للغاية في المعركة من أجل مستقبلنا… نحن مصمّمون على مواصلة ضرب أعدائنا على كل الجبهات”.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لمبانٍ متضررة في البلدة الواقعة على مسافة 25 كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة ديمونة التي أصابتها ضربة صاروخية إيرانية في وقت سابق السبت، فيما أعلن إسعاف الصهاينة سقوط أكثر من 75 جريحا بينهم 10 في حالة حرجة من جرّاء صاروخ إيراني استهدف عراد جنوبي البلاد.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه تم إرسال طائرات هليكوبتر إلى موقع سقوط الصاروخ الإيراني للمساعدة في إجلاء الجرحى.