الحزب الحاكم في أستراليا يدعو لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية “بلا تأخير”

دعا حزب العمال الحاكم في أستراليا يوم الجمعة، إلى التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية من دون أي تأخير.

وجاء ذلك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، في توصية صادق عليها الحزب خلال مؤتمره الجاري في مدينة بريزبان ما بين 16 و19 أوت.

وجاء في التوصية أن “حزب العمال الأسترالي يؤيد بقوة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

“كما يدعم الحزب تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير، الذي تعهدت الأمم المتحدة بتنظيمه دون تأخير”، تشدّد التوصية. قبل أن تدعو إلى “تفويض بعثة المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الإقليم، ورفع تقارير عنها”.

وعبر ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا محمد فاضل كمال عن “ارتياحه العميق لتبني حزب العمال لهذه التوصية الهامّة، التي تؤكد تأييده لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، تضيف الوكالة.