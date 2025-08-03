الحكم لطفي بوكواسة أدار بامتياز مباراة افتتاح “الشان”

منح ثلاث بطاقات صفراء ونال العلامة الكاملة

حقق منتخب تنزانيا بداية مثالية في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2025”، بعد فوزه الثمين على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل، في اللقاء الافتتاحي الذي جرى السبت على ملعب بنجامين مكابا في العاصمة دار السلام،الذي أداره بامتياز الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة.

وقد أدى الدولي الجزائري بوكواسة مباراة في المستوى وتحكم جيدا في زمام الأمور منذ البداية،رغمالضغط الكبير من التنزانيين الذين لعبوا أمام جمهورهم الغفير الذي ساندهم طيلة اللقاء…وقبل نهاية الشوط الأول صفّر الدولي الجزائري ضربة جزاء صحيحة،كما احتسب هدفا للتنزانيين بعد أن رفضه مساعده المغربي الناصري،وبعد اللجوء إلى تقنية الفار، تم احتساب الهدف الشرعي.

وقد منح بوكواسةثلاث بطاقات صفراء طيلة أطوار المباراة،ونال التهاني من لاعبي الفريقين، وهو دليل على أن الدولي الجزائري أدى مباراة في المستوى.

علما أن الدولي ساعده في مهمته المساعدين الجزائري عادل عبان الذي كان هو أيضا في المستوى في حين إن المساعد الثاني المغربي الناصري ارتكب بعض الهفوات، على غرار الإعلان عن تسلل في الهدف الثاني،لكن تقنية الفار أعادت الأمور إلى نصابها.

علما أن الطاقم ضم أيضا الجزائري حسام بن يحي كحكم رابع الذي ساعد أيضا الحكم الرئيسي على أداء مباراة في المستوى في انتظار تعيينه في اللقاءات القادمة، ولحلو بن براهمفي تقنية الفار الذي كان وراء الأداء الجيد للطاقم الجزائري.