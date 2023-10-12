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الحكومة الفرنسية تمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

الشروق أونلاين
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الحكومة الفرنسية تمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين
ح. م
أمر وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانان، اليوم الخميس 12 أكتوبر، بمنع كل التظاهرات المؤيدة لفلسطين، حسب ما نشرته وسائل إعلامية فرنسية.

أمر وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانان، اليوم الخميس 12 أكتوبر، بمنع كل التظاهرات المؤيدة لفلسطين، حسب ما نشرته وسائل إعلامية فرنسية.

حسب وزير الداخلية الفرنسي، فهذه المظاهرات المؤيدة لفلسطين “يحتمل أن تتسبب بمساس بالأمن العام“. كما أعطى دارمانان “تعليمات صارمة” بهذا الشأن.

حسب ما نقله الإعلام الفرنسي، فوزير الداخلية وجه تعليمات قال فيها “إن تنظيم هذه المظاهرات المحظورة يجب أن يؤدي إلى اعتقالات“.

وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبوند موريتي، من جهته هاجم في مداخلة على قناة “بي أف أم” كل من حزب “فرنسا المتمردة” وزعيمها جون لوك ميلونشون، الذي رفض وصف حركة “حماس” الفلسطينية بالإرهابية، و”الحزب الجديد المناهض للرأسمالية” الذي قال أن “تضامنه يمنحه للكفاح المشروع للشعب الفلسطيني“.

وزير العدل الفرنسي قال “إن تبرير ما تقوم به حماس كما فعل بعض السياسيين غير المسؤولين هو أمر مدمر. في بعض العقول، إنها كارثة“.

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