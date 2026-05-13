الحكومة تدرس إنشاء نظام وطني رقمي لدعم اتخاذ القرار

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار، في إطار تنفيذ مسار التحول الرقمي بالجزائر وتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة باعتماد مقاربة شاملة تربط بين مختلف القطاعات وقواعد البيانات الوطنية.

ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو إنشاء منظومة رقمية وطنية متكاملة وآمنة وفعالة، من خلال وضع نموذج حوكمة حديث يهدف إلى توجيه الخيارات الاستراتيجية للسياسات العمومية بالاعتماد على بيانات وإحصاءات موثوقة ومترابطة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتسيير الشؤون العامة.

ويأتي هذا المشروع ضمن التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، عبر تطوير أدوات رقمية قادرة على دعم اتخاذ القرار وتوفير رؤية شاملة لمختلف القطاعات.

وفي سياق متابعة مشاريع المنشآت الهيكلية الكبرى، اطلعت الحكومة خلال الاجتماع على مدى تقدم أشغال تجديد السكة الحديدية والحصى في شطر عين سنور ـ دريعة، ضمن مشروع خط السكة الحديدية المنجمية الشرقية.