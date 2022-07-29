الحكومة تنشر شروط عملية بيع الكتاب إلكترونيا

حددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية.

وتضمن العدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 جويلية 2022 مرسوما موقعا من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان والذي حدد شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية كالتالي:

1- التسجيل في السجل التجاري.

2- نشر موقع الكتروني أو صفحة الكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد”com.dz “.

3- توَفر الموقع الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.

4- إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.

وأشار المرسوم في المادة 2 إلى أن عملية بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية يعد نشاط تجاري يمارس في اطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وأوضحت المادة 3 من ذات العدد أن عملية بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية تشمل على الخصوص الكتاب الورقي، الكتاب الرقمي، الكتاب المرقمن، وجميع الخدمات المكلفة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الالكترونية ولاسيما منها الاشتراكات الدورية في المكتبات الالكترونية.