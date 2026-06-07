الحماية المدنية : وفاة 10 أشخاص وإصابة 242 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة

كشفت حصيلة رسمية أوردتها مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 242 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سُجلت بولاية سعيدة بوفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح، على إثر اصطدام عنيف بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 92، كما تم تسجيل وفاة شخصين بولاية الشلف، دهستهما شاحنة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى الحسانية.

وفي سياق التدخلات الميدانية ذات الصلة بالحرائق، تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بجاية، عنابة، تبسة، وهران، وسوق أهراس؛ حيث خلفت هذه النيران إصابة شخص بجروح إثر حريق شب داخل شقة ببلدية ودائرة بجاية، وإصابة 6 أشخاص بضيق في التنفس إثر حريق آخر شب داخل شقة ببلدية ودائرة سوق أهراس.

وبالموازاة مع ذلك، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من أجل إخماد 48 حريقاً مست الغطاء النباتي، منها حريق أدغال، وحريق أحراش، و30 حريقاً للمحاصيل زراعية، بالإضافة إلى 5 حرائق أشجار مثمرة، و4 حرائق لأحزمة التبن، و5 حرائق للنخيل على مستوى عدة ولايات.

ومن جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ262 تدخلاً ميدانياً، ما سمح بإنقاذ 197 شخصاً من الغرق المحقق، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ53 شخصاً في عين المكان، بالإضافة إلى تحويل 11 شخصاً للمراكز الصحية المحلية. ورغم هذه الجهود، تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة شخصين غرقاً على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة بولاية وهران؛ ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 15 سنة توفي بشاطئ صخري ببلدية ودائرة بئر الجير، وشاب يبلغ من العمر 20 سنة توفي بشاطئ الميناء القديم ببلدية المرسى الكبير التابعة لدائرة عين الترك.