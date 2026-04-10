“الحوّاتة” يُصارعون الرّياح والأمواج.. والقارب على وشك الغرق

وضع ترجي مستغانم مساء الجمعة قدما في القسم الثاني، بعد خسارته بِثلاثية نظيفة داخل القواعد أمام اتحاد خنشلة.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”. حيث مُني ترجي مستغانم بِثاني هزيمة على التوالي، نظير ثاني فوز تواليا لِاتحاد خنشلة.

وتجمّد الترجي في الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 17 نقطة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ 13 وفاق سطيف بِفارق 10 نقطة، لكن فريق “النسر الأسود” تنقصه مقابلتان.

وكان الترجي المستغانمي – فريق “الحوّاتة” – قد صعد إلى حظيرة النّخبة عند نهاية موسم 2023-2024.

ويُرجّح أن يُرافق الترجي فريق مولودية البيّض، صاحب الرتبة الـ 16 والأخيرة الذي نزل سلفا إلى القسم الثاني. وقد يلتحق بهما لاحقا نادي البارادو.

وافترق فريق شبيبة القبائل والضيف شباب قسنطينة على نتيجة التعادل (2-2)، بينما فاز نجم بن عكنون بنتيجة (2-1) على الزائر فريق جمعية الشلف.

وتُجرى هذا السبت مقابلتان أُخريان عن الجولة الـ 26، بينما تأجّلت إلى تاريخ لاحق آخر مباراة، وتحمل طابعا جواريا بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، لِانشغالهما بِكأس “الكاف”.