“الحوّاتة” يُصارعون الرّياح والأمواج.. والقارب على وشك الغرق

ح.م
ترجي مستغانم.. وموسم للنسيان.

وضع ترجي مستغانم مساء الجمعة قدما في القسم الثاني، بعد خسارته بِثلاثية نظيفة داخل القواعد أمام اتحاد خنشلة.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”. حيث مُني ترجي مستغانم بِثاني هزيمة على التوالي، نظير ثاني فوز تواليا لِاتحاد خنشلة.

وتجمّد الترجي في الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 17 نقطة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ 13 وفاق سطيف بِفارق 10 نقطة، لكن فريق “النسر الأسود” تنقصه مقابلتان.

وكان الترجي المستغانمي – فريق “الحوّاتة” – قد صعد إلى حظيرة النّخبة عند نهاية موسم 2023-2024.

ويُرجّح أن يُرافق الترجي فريق مولودية البيّض، صاحب الرتبة الـ 16 والأخيرة الذي نزل سلفا إلى القسم الثاني. وقد يلتحق بهما لاحقا نادي البارادو.

وافترق فريق شبيبة القبائل والضيف شباب قسنطينة على نتيجة التعادل (2-2)، بينما فاز نجم بن عكنون بنتيجة (2-1) على الزائر فريق جمعية الشلف.

وتُجرى هذا السبت مقابلتان أُخريان عن الجولة الـ 26، بينما تأجّلت إلى تاريخ لاحق آخر مباراة، وتحمل طابعا جواريا بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، لِانشغالهما بِكأس “الكاف”.

مقالات ذات صلة
جياني إنفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

جياني إنفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يواصل تحضيراته تحسبا لوديتي جنوب إفريقيا

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يواصل تحضيراته تحسبا لوديتي جنوب إفريقيا

كأس “الكاف”.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة و أولمبيك آسفي

كأس “الكاف”.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة و أولمبيك آسفي

الرابطة تحدد موعد إجراء مباريات الجولة 27 من المحترف الأول

الرابطة تحدد موعد إجراء مباريات الجولة 27 من المحترف الأول

هذا ما قاله وليد صادي بعد تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان

هذا ما قاله وليد صادي بعد تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان

رياض محرز على رادار فنربخشة التركي

رياض محرز على رادار فنربخشة التركي

