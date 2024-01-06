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الخارجية تردّ على بيان أمريكي “غير دقيق” حول الحرية الدينية في الجزائر
الجزائر

الخارجية تردّ على بيان أمريكي “غير دقيق” حول الحرية الدينية في الجزائر

الشروق أونلاين
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الخارجية تردّ على بيان أمريكي “غير دقيق” حول الحرية الدينية في الجزائر
أرشيف
أحمد عطاف

أعرب وزير الخارجية أحمد عطاف يوم السبت، عن عميق أسفه لما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية، حول الحرية الدينية من “معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت عطاف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

واعتبر عطاف في حديثه مع بلينكن أن بيان كتابة الدولة الأمريكية “قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر، في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية”.

كما أشار عطاف إلى “الحوار الذي أطلقته بلادنا، مع الولايات المتحدة بهذا الشأن”. وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن “استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجوّل للحرية الدينية الدولية”.

وقال عطاف إنه بإمكان هذا السفير “تسليط الضوء على الحقائق، وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد، وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة”، يضيف بيان الوزارة.

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