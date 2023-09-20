الخبير الهولندي يصدم العالم: زلزال أقوى قادم!

كشف الخبير الهولندي المثير للجدل، الأربعاء، عن معلومات صادمة للعالم بشأن توقعه حدوث زلزال أقوى في الأيام القليلة القادمة.

ونشر الخبير فرانك هوغربيتس تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، مرفقة بخريطة كتب عليها: “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”.

وأضاف: “ليس لدينا حتى الآن مؤشرا واضحا على المناطق الأكثر خطورة لكن ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية”.

وكان هوغربيتس قد رجح سابقا حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطا زلزاليا قوياً نسبياً.

وفي السياق ضرب زلزال بقوة تجاوزت الـ 4 درجات على مقياس ريشتر مصر وشرق ليبيا، فجر الأربعاء 20 سبتمبر، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر.

وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن الخبير الهولندي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما نشر عبر حسابه على منصة “إكس” تنبؤاته بهزة قوية “ما بين 5 إلى 7 سبتمبر”، وهو ما وقع في المغرب، مساء الجمعة 8 سبتمبر.

ويعود اسم عالم الزلازل الهولندي الظهور مجددا في واجهة الأحداث، بعد حدوث زلزال في أي مكان من العالم، خاصة إذا كان قد تنبأ بتلك الهزة التي حدثت قبلها بأيام.

ويؤكد العلماء ويصرون على أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.