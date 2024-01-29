الخصائص التقنية لسيارات “جيلي” فوق ما يطلبه دفتر الشروط!

شرعت في جمركة المركبات بالميناء وعملية التسليم قريبا

بدأت شركة “جيلي الجزائر” في جمركة مركباتها التي تم استقبالها بميناء جن جن بولاية جيجل منتصف نهار السبت، تحسبا لتسليمها للزبائن قريبا، مؤكدة أن السيارات المستقبلة “ذات جودة ونوعية عاليتين”.

وتعتبر “جيلي الجزائر” أن هذه المركبات “تتضمن كافة معايير السلامة ومطابقة من حيث النوعية للأعباء التي يفرضها دفتر الشروط وتفوقه”.

وتم إثبات جودة المركبات وفق الشركة من خلال الدراسات التقنية التي أجريت والتجارب الميدانية التي خضعت لها هذه المركبات المُصنعة بالصين.

وتؤكد مصادر مسؤولة بـ”جيلي الجزائر” لـ”الشروق” أن 837 مركبة التي تم استقبالها كمرحلة أولى، ستوجه إلى المسجلين الأوائل لدى وكالات “جيلي”، مطمئنة الزبائن بأن مركباتها ذات جودة عالية جدا، تفوق تلك التي تم فرضها في دفتر الشروط، جازمة أن هيكل السيارة على سبيل المثال، مُصَنع بطريقة تؤهله لامتصاص الصدمات، وهو ما تثبته الدراسات التقنية للسيارة التي خضعت لعدة تجارب.

وتلتزم “جيلي الجزائر” أيضا بكل ما ينص عليه دفتر الشروط والمرسوم الصادر شهر نوفمبر 2022 المنظم لنشاط تسويق السيارات في الجزائر، سواء من حيث جودة المركبة، أو آجال التسليم، حيث تنص المادة 20 منه أنه “في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي”، وهو ما تؤكد “جيلي” على أنها مستعدة له.

وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد القيام في غضون ثمانية أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون، مع زيادة قدرها عشرة في المائة من المبلغ المدفوع.

ومعلوم أن المادة 21 من دفتر الشروط تلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة، وهو ما يلتزم به الوكيل “جيلي”.

كما يلتزم الوكيل بما تنص عليه المادة 19 من دفتر الشروط أيضا بخصوص التسليم، والتي تنص: “يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة”.

وفي حال الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.