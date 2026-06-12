“الخضر” في المركز الـ 28 عالميا والرابع إفريقيا

نشرته الهيئة الكروية العالمية عبر موقعها الرسمي

حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، على مركزه الـ28 عالميا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي (فيفا)، الخاص بشهر جوان، بحسب الترتيب الذي نشرته الهيئة الكروية العالمية عبر موقعها الرسمي.

وخاض المنتخب الوطني مقابلتين وديتين ضمن تحضيرات كأس العالم 2026، واستهل رفقاء رياض محرز التحضيرات بفوز أمام هولندا يوم 3 جوان بروتردام (1-0)، قبل أن يتألق بنتيجة ثقيلة أمام بوليفيا (4-0) سهرة الأربعاء إلى الخميس بملعب “سي بي كاي سي” بمدينة كانساس سيتي. وعلى الصعيد الإفريقي، يواصل المنتخب الوطني تموقعه في المرتبة الرابعة إفريقيا.

وعرفت قمة التصنيف العالمي تغييرات، بعدما افتكت الأرجنتين الصدارة (1877.27 نقطة) أمام إسبانيا (1874.71 نقطة) وفرنسا (1870.70) التي تراجعت بمركزين.

أما منافسي “الخضر” الآخرين في كأس العالم، النمسا والأردن فيحتلان على التوالي المركز 24 و63.

وسيستهل المنتخب الجزائري مشاركته في البطولة العالمية يوم 17 جوان بمواجهة منتخب الأرجنتين، بملعب “أروهيد ستاديوم” بمدينة كانساس سيتي (الساعة الثانية صباحا بتوقيت الجزائر)، ضمن منافسات المجموعة العاشرة قبل أن يواجه بعد ذلك الأردن (63 عالميا) يوم 23 جوان بسانتا كلارا (الرابعة فحرا بتوقيت الجزائر) ثم النمسا (24 عالميا) يوم 28 جوان بكانساس سيتي الثالثة صباحا بتوقيت الجزائر وسيسعى المنتخب الوطني، العائد إلى الساحة العالمية بعد غياب دام اثني عشر عاما، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخه الكروي، وتأكيد الطموحات التي أظهرها منذ بداية التحضيرات، مستندا إلى مجموعة متجانسة وعازمة على رفع التحدي أمام أقوى منتخبات العالم.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن التحديث المقبل للتصنيف سيصدر يوم 20 جويلية، أي بعد نهائي كأس العالم.