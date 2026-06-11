-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الخضر” يؤكدون جاهزيتهم للمونديال بفوز عريض (فيديو)

عمر سلامي
  • 1258
  • 0
“الخضر” يؤكدون جاهزيتهم للمونديال بفوز عريض (فيديو)

أكد المنتخب الوطني جاهزيته لكأس العالم 2026 بفوز عريض أمام منتخب بوليفيا.

وفاز “الخضر” فجر الخميس، في الودية الثانية على بوليفيا، برباعية نظيفة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني، كل من عيسى ماندي في د45، أمين غويري في د56 و58، وحاج موسى في د 61 .

ومنح بيتكوفيتش الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في هذا المباراة التي عرفت مشاركة، الحارس بن بوط أساسيا، قبل أن يعوضه ماستيل في المرحلة الثانية.

ورغم المستوى المتواضع الذي أبان عليه المنافس الذي سبق وأن انهزم في وديته الأولى برباعية، إلا أن “الخضر” وبتركيزهم خلال المباراة وتسير فتراتها، بالإضافة إلى الانسجام والتنويع في اللعب، لاختراق منطقة المنافس، أثبتوا جاهزيتهم للمونديال.

مقالات ذات صلة
بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

هل حرم بن ناصر وغاساما “الخضر” من مشاركتين مستحقين في المونديال؟!

هل حرم بن ناصر وغاساما “الخضر” من مشاركتين مستحقين في المونديال؟!

كأس العالم 2026: منتخب الأرجنتين يواجه آيسلندا وسكالوني يوضح بخصوص ميسي

كأس العالم 2026: منتخب الأرجنتين يواجه آيسلندا وسكالوني يوضح بخصوص ميسي

التلفزيون الجزائري يصدر بيانا بخصوص المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا

التلفزيون الجزائري يصدر بيانا بخصوص المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا

تعادل أواسط “الخضر”

تعادل أواسط “الخضر”

مونديال اللاعب “الكهل صاحب البذلة قصيرة الأكمام”!

مونديال اللاعب “الكهل صاحب البذلة قصيرة الأكمام”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد