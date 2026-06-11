“الخضر” يؤكدون جاهزيتهم للمونديال بفوز عريض (فيديو)
أكد المنتخب الوطني جاهزيته لكأس العالم 2026 بفوز عريض أمام منتخب بوليفيا.
وفاز “الخضر” فجر الخميس، في الودية الثانية على بوليفيا، برباعية نظيفة.
وسجل أهداف المنتخب الوطني، كل من عيسى ماندي في د45، أمين غويري في د56 و58، وحاج موسى في د 61 .
الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري ضد بوليفيا عبر أمين غويري. pic.twitter.com/hWbVIuE3Ur
— سمير (@26RMcfc) June 11, 2026
ومنح بيتكوفيتش الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في هذا المباراة التي عرفت مشاركة، الحارس بن بوط أساسيا، قبل أن يعوضه ماستيل في المرحلة الثانية.
الجزائر 4 – بوليفيا 0
⚽️ ماندي
⚽️⚽️ غويري
⚽️ حاج موسى pic.twitter.com/ZyHyuF5IHq
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Bonoise23Dz) June 11, 2026
ورغم المستوى المتواضع الذي أبان عليه المنافس الذي سبق وأن انهزم في وديته الأولى برباعية، إلا أن “الخضر” وبتركيزهم خلال المباراة وتسير فتراتها، بالإضافة إلى الانسجام والتنويع في اللعب، لاختراق منطقة المنافس، أثبتوا جاهزيتهم للمونديال.