“الخضر” يؤكدون جاهزيتهم للمونديال بفوز عريض (فيديو)

أكد المنتخب الوطني جاهزيته لكأس العالم 2026 بفوز عريض أمام منتخب بوليفيا.

وفاز “الخضر” فجر الخميس، في الودية الثانية على بوليفيا، برباعية نظيفة.

وسجل أهداف المنتخب الوطني، كل من عيسى ماندي في د45، أمين غويري في د56 و58، وحاج موسى في د 61 .

ومنح بيتكوفيتش الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في هذا المباراة التي عرفت مشاركة، الحارس بن بوط أساسيا، قبل أن يعوضه ماستيل في المرحلة الثانية.

ورغم المستوى المتواضع الذي أبان عليه المنافس الذي سبق وأن انهزم في وديته الأولى برباعية، إلا أن “الخضر” وبتركيزهم خلال المباراة وتسير فتراتها، بالإضافة إلى الانسجام والتنويع في اللعب، لاختراق منطقة المنافس، أثبتوا جاهزيتهم للمونديال.