“الخضر” يحققون أحلى انتصار ويحافظون على حظوظهم في التأهل

حقق المنتخب الوطني الجزائري، أول انتصار له في بطولة كأس العالم 2026 .

وفاز أشبال المدرب بيتكوفيتش في مباراة الجولة الثانية على المنتخب الأردني بهدفين لهدف واحد.

وأتيحت للمنتخب الجزائري العديد من الفرص مع بداية اللقاءن أهمها فرصة محرز، وتسديدة شايبي، قبل أن يتمكن المنتخب الأردني من افتتاح باب التهديف عن طريق نزار الرشدان في د36 .

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى بيتكوفيتش تغييرين بإقحام بن بوعلي مكان بوداوي، وبن طالب مكان زروقي، ما منح توازنا أكبر لخطي الوسط والهجوم.

وواصل “الخضر” سيطرتهم واستحواذهم على الكرة، مع خلق العديد من الفرص الخطيرة، ليتمكن البديل بن بوعلي من تسجيل هدف التعادل في د69 .

وحافظ رفقاء البديل حاج موسى على سيطرتهم على المنافس، من خلال التقدم إلى منطقته، والقيام بمحاولات، كادت أن تثمر عن هدف ثان.

وفي د82 تمكن غويري من تسجيل الهدف الثاني، الذي تلته عدة محاولات أخرى، تصدى لها دفاع الأردن.

واعتمد المنافس في الدقائق الأخيرة من المباراة على الهجمات المعاكسة السريعة، التي لم تشكل خطرا، على “الخضر”، خاصة مع تدعيم الخط الخلفي بالبديلين حجام وبلعيد.

لتنتهي المباراة بفوز مستحق لـ”الخضر”، حافظوا من خخلاله على حظوظهم في التأهل، قبل مواجهة النمسا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب الارجنتين المجموعة العاشرة، بست نقاط، متبوعا بمنتخب النمسا بثلاث نقاط، ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتواجد المنتخب الأردني في المركز الرابع من دون رصيد من النقاط.