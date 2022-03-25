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رياضة
بعد ثماني مواجهات رسمية

“الخضر” يحققون أول فوز رسمي على الكاميرون

سليم دريس
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“الخضر” يحققون أول فوز رسمي على الكاميرون

حقق المنتخب الوطني، الجمعة ، أول فوز على نظيره الكاميروني في عقر داره، وفي تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين بنتيجة هدف دون رد، حمل توقيع سليماني في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب “جابوما”، لحساب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر شهر نوفمبر القادم.

وتمكن “الخضر” من الإطاحة بمنتخب الكاميرون في مباراة “بطولية” أداها أشبال بلماضي، الذين ظهروا بوجه مغاير لذلك الذي ظهروا به في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي جرت في الكاميرون في نسختها 33، والتي عرفت خروج زملاء بلايلي من الباب الضيق، عقب خسارتين من غينيا الإستوائية وكوت ديفوار، وتعادل سلبي في افتتاح المجموعة أمام سيراليون.

ولطالما كان منتخب الكاميرون “الشبح الأسود” للمنتخب الوطني، على اعتبار أنه لم يسبق لـ”الخضر” وعلى مر تاريخ المواجهات بين المنتخبين الفوز على “الأسود”، سواء في الجزائر أو في الكاميرون أو حتى على أرض محايدة، حيث نجح الكاميرونيون في الإطاحة بالمنتخب الجزائري في خمس مباريات رسمية من أصل سبع، وتسجيل تعادلين في مناسبتين، علما أنه سبق للمنتخب الوطني أن واجه نظيره الكاميروني في وديتين عرفتا فوز الجزائر برباعية نظيفة العام 1995 في الغابون، وقبلها العام 1991 في العاصمة السنغالية “داكار” أين تعادل المنتخبان سلبيا، قبل أن يحتكما إلى سلسلة ضربات الترجيح التي ابتسمت للتشكيلة الوطنية بواقع 6 مقابل 5.

جدير بذكره، أن أول مواجهة رسمية جمعت بين الجزائر والكاميرون تعود إلى تاريخ 14 مارس 1984 في مدينة “بواكي” في كوت ديفوار، لحساب كأس أمم إفريقيا في الدور نصف النهائي من المسابقة، عقب التعادل سلبيا في الوقت الرسمي للمباراة، لتعود الكلمة في الأخير لمنتخب الكاميرون الذي بلغ النهائي عقب الاحتكام إلى ضربات الترجيح برباعية مقابل خمسة.

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