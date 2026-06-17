“الخضر” ينهزمون أمام بطل العالم بـ” هاتريك” ميسي

فشل المنتخب الجزائري في تحقيق الانطلاقة المرجوة، وانهزم بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الأرجنتيني.

واصطدم رفقاء إبراهيم مازا بقوة بطل العالم، وخبرة وموهبة ليونيل ميسي، الذي سجل أول هاتريك في مونديال 2026 .

وسجل ميسي الهدف الأول في د17 بتسديدة جميلة قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في 59 ، والثالث في 76.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من مجاراة ريتم المنتخب الأرجنتيني، في الكثير من فترات اللقاء، بسبب الكثافة العددية لرفقاء ميسي في وسط الميدان، وغلقهم المحكم لكل المنافذ في الدفاع.

وخلق رفقاء شايبي العديد من الفرص، سواء في المرحلة الأول أو الثانية، والتي جاءت بتوغل من الوسط، في ظل إستحالة المرور على الأطراف، إلا أن تلك الفرص لم تحول إلى أهداف.

وقام الناخب الوطني بيتكوفيتش بعدة تغييرات في المرحلة الثانية على مستوى الوسط والهجوم، بإقحام محرز، وعمورة، وبولبينة، وعوار، وزروقي، غير أن ذلك لم يغير كثيرا من مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة.