الدرك الوطني للشراقة يباشر في الاستماع للمسؤولين السابقين في وفاق سطيف

الملف تم تحويله من القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة...

أكدت مصادر موثوقة لـ”الشروق “، أن فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بالشراقة بالعاصمة، التي تتولي مهام البحث والتحري بالتحقيقات المرتبطة بالفساد المالي والاقتصادي، والتي أوكلت لها مهام التحقيق في التجاوزات المالية في نادي وفاق سطيف، استمعت للمحاسب المالي السابق في الفريق السطايفي، حيث قدم هذا الأخير كل الفواتير المتعلقة بالتعاملات المالية للإدارات السابقة المتعاقبة على تسيير نادي وفاق سطيف منذ سنة 2013 إلى غاية توقيع اتفاقية بيع أسهم نادي “الكحلة” والبيضاء لمؤسسة “سونلغاز”.

وبحسب ذات المصادر الموثوقة، أنه في سياق القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006، أن نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة، حولت ملف نادي وفاق سطيف إلى فصيلة الأبحاث والتحري بالشراقة للتحقيق فيه، ليعود إليها مرة أخرى بعد الانتهاء من الاستماع لكل الأطراف المذكورة في الملف، ليتم إحالة الملف على قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد والذي سوف يستمع كذالك لكل الأشخاص الذين تم سماع أقوالهم في فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. كما أشارت مصادرنا الموثوقة، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة بالعاصمة، سوف تستدعي مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك كل الأطراف المذكورين في الملف الاستماع إلى أقوالهم في ما تعلق بالتجاوزات المالية التي حصلت في نادي وفاق سطيف منذ سنة 2013. وأضافت مصادرنا، أنه من أهم القضايا الخطيرة التي توجد في ملف وفاق سطيف، أن العديد من الأشخاص المحسوبين على النادي السطايفي وحتى من خارجه، على غرار بعض المساهمين، تحصلوا على أموال بمئات الملايين وحتى بالملايير كانوا يدعون أن النادي يدين لهم بها، عندما كان يعاني من أزمة مالية، والأخطر من هذا أن من هؤلاء الأشخاص من كانوا بطالين ومنهم من كان يشتغل في الوظيف العمومي، فكيف يدين لهم الفريق بالملايير.

وفي ذات السياق، قالت مصادرنا، إن شركة سونلغاز المالكة لنادي وفاق سطيف، بعد تجربة فاشلة لمدة 3 سنوات في تسيير نادي “الكحلة” والبيضاء، قررت خلال هذه الصائفة، بإحداث ثورة في وفاق سطيف، وعزمت على بناء فريق الأحلام كما فعله عبد الحكمي سرار أيام كأس العرب حين كان هذا الفريق يسمى بفريق وفاق الجزائر.

وأكد نفس المصدر، أنه بعد تعيين فريد ملولي كمدير رياضي للوفاق، سوف تكون هناك تعيينات أخرى، على غرار إنشاء لجنة استشارية يترأسها عبد الحكيم سرار، ويبقى تعيين “حكوم” في النادي مرهونا بانتهاء التحقيقات في القطب المالي والاقتصادي في سيدي أمحمد، بالرغم من أن مصادرنا أكدت أن اللاعب السابق للفريق الوطني والرئيس السابق لوفاق السطايفي، عبد الحكيم سرار سيتم الاستماع إليه كشاهد في القضية التي تبقى للمتابعة.