الدرك الوطني يوجه تنبيها جديدا لسائقي الحافلات

في ظل ارتفاع حوادث المرور خاصة بالنسبة لحافلات نقل المسافرين والتي تخلف عددا كبيرا من الضحايا، وجه الدرك الوطني تنبيها جديدا لسائقي هذه المركبات.

وجاء في منشور للدرك عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية “قصد توضيح بعض المفاهيم الخاصة بتجاوز السرعات القانونية على الطرقات بالنسبة لبعض أصناف المركبات، لاسيما نقل الأشخاص منها، والتي تشتمل على أكثر من 09 مقاعد”، فإن السرعات القانونية يحددها القرار المــؤرخ في 15 جوان 2015، على النحو التالي:

– 100 كلم/سا في الطرق السيّارة

– 80 كلم/سا خارج التجمعات السكـانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة

– 40 كلم/سا في التجمعات السكانية

وأشار إلى أنه حتى في حالة وجود إشارة تحديد السرعة على الطريق السيار 120 كلم/سا، فإن السرعة القصوى لهذا الصنف من المركبات يجب أن لا تتجاوز 100 كلم/سا.

وفي الختام، طلب الدرك الوطني من سائقي الحافلات التقيد بالسرعات القانونية المرخص بها على الطرقات.