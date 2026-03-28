الدرك شرع في تنفيذها.. عقوبات صارمة ضد الملوّثين

إدراج رمي النفايات عبر المركبات أو الدراجات في قانون المرور الجديد

شرعت مصالح الدرك الوطني، رسميا، في تشديد العقوبات على رمي النفايات بكل أشكالها في الشوارع من خلال تحويل كل من يتم ضبطه وهو يرمي الأوساخ والقمامة في الطريق العمومي على العدالة ومتابعته قضائيا مع تحرير غرامات مالية ضده.

وفي هذا الإطار، أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسحاولة، الخميس 26 مارس الجاري، في ظرف قياسي، سائق مركبة قام برمي الأطر المطاطية على حافة الطريق، وهو ما ألحق الضرر بالمنظر الجمالي للمساحة الخضراء، حيث تم اقتياده إلى مقر الكتيبة الإقليمية لدرك بئر مراس رايس واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع تحويل ملفه على محكمة الاختصاص.

وفي السياق، فقد أقر قانون المرور الجديد، لأول مرة، جملة من الإجراءات التشديدية والردعية، حيث تم إدراج مخالفة جديدة تتعلق بمنع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة، وهي الظاهرة التي انتشرت مؤخرا عبر الطرقات بطريقة ملفتة، حيث يستوجب على مرتكبي هذه المخالفة المدرجة في قانون المرور الجديد ضمن الدرجة الثانية دفع غرامة مالية تقدر بـ6000 دينار جزائري.

وبالمقابل، فقد رفع القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 25-02، من سقف العقوبات المالية والجزائية الأخرى على الأفعال المتعلقة برمي النفايات في أماكن غير مخصصة لها، حيث تختلف عقوبات رمي النفايات حسب نوعيتها وخطورتها وتكرار المخالفة، حيث تصل إلى السجن، خاصة عند رمي النفايات الخطرة في أماكن غير مخصصة لها.

وفي هذا الإطار، فقد فرض القانون غرامات مالية تتراوح بين 10.000 إلى 50.000 دينار جزائري لكل من يرمي النفايات الصلبة الخطرة، مع حجز المركبة المستخدمة في الرمي العشوائي لهذه النفايات، فيما سيتم تسليط عقوبة الحبس تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامات مالية بين 1.200.000 إلى 3.000.000 دينار جزائري بالنسبة للنفايات الصلبة الخطرة.

في حين فقد تضمن القانون عقوبات تكميلية إضافية، في حالة تسليم النفايات الخطرة لشخص غير مؤهل لمعالجتها، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 600.000 إلى 1.800.000 دينار جزائري، حيث تعد كل من النفايات الخطرة والنفايات الهامدة “غير الخطرة” التي ترمى في أماكن غير مخصصة لها جريمة يعاقب عليها القانون البيئي الجزائري، وقد تتضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة.