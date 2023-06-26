الدرك يحذر.. هذه عقوبة نقل مواد غذائية عبر مركبة غير مجهزة

حذرت مصالح الدرك الوطني، المواطنين من نقل مواد غذائية سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة، مشيرة إلى القانون يعاقب المخالفين بغرامات مالية كبيرة.

وقالت مصالح الدرك الوطني، في منشور لها على صفحتها الرسمية “طريقي”، “نحن في موسم الصيف الذي تميّزه ارتفاع في درجات الحرارة، نؤكّد على ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف ودون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها، لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد.”

وبالرجوع الى المادة 06 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على “” ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك مع ضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية””.

يعتبر أي ” نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة”جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات .

عقوبتها تتمثل في غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار الى 1000.000 دينار طبقا للمادة 06 من نفس القانون.